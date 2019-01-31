不只陸蟹棲地告急 保力溪堤防又挨轟「一河兩治」沒必要

2019-01-31 21:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島擁有豐富的陸蟹生態，屏東縣政府近期預計施作的「保力溪臨海橋下游堤防改善工程」，被陸蟹專家李政璋發現周邊溼地及礁石有大量陸蟹棲息，其中不乏新紀錄及特有種，屏縣府及工程顧問公司為此召開說明會，承諾退縮堤防位置，不料退縮後堤防位置功能性又遭學者及地方代表質疑，整個工程目前退回「暫停」階段，有待當地居民凝結共識。

將恆春半島視為第二個故鄉的李政璋說，光保力溪就至少有12篇學術文章、16個新紀錄或新種陸蟹出產，當地不但有常見的陸蟹物種，更包含台灣的稀有陸蟹「新脹蟹類」，在全台一共有7個種類新脹蟹，學者就在保力溪流域發現5種，因此，生態檢核啟動點應先於規劃設計，才不會有後續保育問題出現。

對於學者意見，縣府水利處及工程顧問公司說，已經針對學者意見，將堤防退縮至陸蟹棲地後方的新街大排，完整保留下泥灘及礁石，工程目的是保力溪出海口左側堤防完工後，目前右側堤防防洪高度不足，縣府提報前瞻基礎建設進行改善，防足附近農附近淹水。

但說明會中解決陸蟹棲地問題後，學者韓橋權及當地鄉代白文宏、張水潮等人都認為，堤防根本沒有存在的必要，更遑論砸錢下去修築，真要堤防，也應該結合新街大排的內側堤防加高，讓保力溪及大排下游泛流，沒有必要區隔大排及保力溪成「一河兩治」，否則工程「根本不必作」！

水利處人員會後也初步達成「暫停」共識，會持續蒐集當地居民對堤防工程的意見，並把工程量體影響降到最低，依照目前的工程規劃及防洪需求，目前方向已修正後的保護棲地堤防方式為主，如當地多數意見傾向不修築堤防，才考慮其他方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/