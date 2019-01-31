高雄烏魚子佐餐酒料理比賽結果出爐

2019-01-31 21:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕眾所矚目的高雄烏魚子佐餐酒料理比賽今天登場，吸引25家高雄飯店及餐飲業者展現創意，結果由雲朗集團的高雄翰品酒店獲得金牌。

高雄市觀光局長潘恒旭表示，透過美食比賽，包裝行銷烏魚子到世界各地，增加農民漁民收益，也把高雄限定的美食料理，推薦給遠道而來的朋友，佐上餐酒，體驗絕美滋味的享受。

這次比賽的評審陣容相當專業，包括南僑集團董事長陳飛龍、知名美食作家焦桐、美食節目主持人吳恩文、著名食材達人徐仲、高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授李怡君、高市觀光局副局長葉欣雅等6位各領域的專家。

有「最懂吃的董事長」封號的陳飛龍說，高雄的烏魚子品質非常優良，且極具產業發展潛力，味道絕對可媲美魚子醬，政府應積極協助業者，培植系統化的養殖技術，並導入國際品牌經營概念，將台灣美食推向世界。

比賽評審長焦桐也指出，烏魚子的口感綿密黏牙，是一個有難度的食材，這次參賽者相當有巧思，他尤其對寒軒國際飯店的「烏魚子馬卡龍」料理印象深刻，結合烏魚子的鹹味與馬卡龍的甜味，再搭配香檳順暢的口感，吃起來綿密、彈牙的口感，有如戀愛的感覺。

潘恆旭強調，各餐廳飯店會將得獎菜色，融入菜單代表作，觀光局之後也會設計烏魚子美食地圖，大力推薦今天參賽得獎名單，給遠道而來的各地民眾享用。

比賽結果傍晚出爐，金牌獎由高雄翰品酒店奪得，銀牌獎寒軒國際飯店，銅牌獎高雄國賓飯店。最佳創意獎寒軒國際飯店、日光巴黎；最佳風味獎高雄翰品酒店、寒軒國際飯店；最佳擺盤獎高雄圓山飯店、義大皇家酒店、高雄福華飯店。

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