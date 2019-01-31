北市府首次豬瘟疫災演習 柯文哲：防疫視同作戰

2019-01-31 21:20

〔記者楊心慧／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情延燒，台北市政府非洲豬瘟跨局處防治應變小組今下午在花博公園長廊廣場進行疫災演習，演示疫情爆發時的應對處理程序。台北市長柯文哲指出，台灣養豬與飼料食品加工產值一年約2000多億，若爆發豬瘟對產業威脅龐大，因此將防疫視同為作戰。

中國非洲豬瘟疫情持續升溫，全台嚴正以待，據台北市動保處統計，今年起接獲民眾通報，中國不明豬肉品為14起、疑似疫情則有1起，共有15起案例。台北市政府在本月4日成立非洲豬瘟跨局處防治應變小組，並召開了4次會議，今天第一次進行疫災演練。

演練以養豬戶「阿土伯」家中出現非洲豬瘟疫情為主，先從北市動保處對養豬戶的訪視、宣導，接著養豬戶阿土伯飼養的豬疑似患豬瘟時，如何致電通報動保處通報，而動保處立即派員到場進行現場消毒、管制及採檢送驗，最後確診感染後，動保處以標準SOP對豬隻進行撲殺，以及照規定處理屍體等。

柯文哲指出，非洲豬瘟一旦入侵台灣，將造成莫大經濟損失，台灣養豬與飼料食品加工的產值一年約2000多億，過去口蹄疫花將近20年處理，若爆發非洲豬瘟不知影響幾年，對產業威脅龐大，必須重視。

柯文哲說，台北市觀光客多，國際交通頻繁的狀態下，非洲豬瘟仍可能入侵台灣，這次演習仍有專業問題需處理，包含爆發非洲豬瘟的豬後續處理方式要掩埋或是燒，技術上還有些問題要克服，將藉此次演習會將問題記錄下來，持續演練。

台北市動保處呼籲，如發現有遭棄置的豬隻屍體或可疑肉製品，可撥打1999市民當家專線，動保處確認後將迅速派員前往處理；此外，若散布未經確認的不實謠言或疫情消息，違者將依動物傳染病防治條例規定，可處5萬至100萬元罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/