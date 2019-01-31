新豐王爺橋改建通車 變寬更耐震

2019-01-31 20:29

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣新豐鄉聯絡市區與西濱快速公路、已有36年歷史的竹1線路橋共構的王爺橋，歷時1年改建工程，今天由前、現任縣長邱鏡淳與楊文科共同跟議長張鎮榮、鄉長許秋澤等聯手剪綵，共同攙扶年近百歲的高壽夫婦詹錦殿、詹蓮嬌一起歡喜走過，宣告重新開放通行。

這場通車典禮的亮點不少，除了高壽的「資深」賢伉儷用雙腳領著地方人士走過新橋，送給地方祝福，縣府千呼萬喚終於出來的秘書長陳季媛也到職、首度亮相，選後就難得公開同台的前、後任縣長邱鏡淳和楊文科，2人也一起舉香為地方祝禱，相互推崇。

楊文科說，邱鏡淳建樹很多，他接任就忙著剪綵，「很了不起」。

他說，自己一上任先是替秀巒大橋剪綵，接著是幫全國原住民族教育推廣中心舉行動土儀式，今天又是替新豐王爺橋剪綵通車。他真的覺得前縣長邱鏡淳很了不起，做了那麼多的事情，而他一上任就是幫邱鏡淳剪綵，他真心感謝邱鏡淳，也請在場者以掌聲一起向邱鏡淳致敬。

楊文科還說，這座橋歷時330多天就如時、如期施工完工，這是一個典範，是他未來施政要特別注意，一樣努力做到如時、如期完成。

邱鏡淳則謙稱他的成功來自議會支持，以及當時楊文科等幕僚團隊的盡責。

他說，這座橋是他9年任內所改建的第15座大橋，能做這麼多事情，他的成功主要是有議會的全力支持，以及幕僚、縣府團隊非常負責盡職。其中，楊文科從當他縣長辦公室主任到秘書長、副縣長，都是一直盡心盡力追蹤，才會有這麼豐碩的成果。

改建後的王爺橋不僅比過去寬，橋梁自身的耐震、抗沖刷能力因此獲得提升，今天的通車典禮特別邀請當地年近百歲的高壽詹錦殿、詹余蓮嬌夫妻，分別由張鎮榮、楊文科及邱鏡淳3人攙扶，率領地方人士一起歡喜走過這座新橋，象徵帶給地方祝福。

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