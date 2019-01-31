來學甲慈濟宮走春 保生紀念金幣、金符等你拿

2019-01-31 19:45

〔記者楊金城／台南報導〕供奉800多年歷史保生二大帝神像的學甲慈濟宮，是廟宇走春熱區，今年特製「豬事大吉」保生紀念金幣，過保生大帝七星平安橋就送保生金幣一枚，大年初一（2月5日）發送5000枚、初二（2月6日）3000枚，每人喜緣金100元，還可參加摸彩，最大紅包6600元。

慈濟宮往年最受歡迎的佰圓保生金符，內有100元錢母及平安符，今年製作3000份，在大年初一供信眾求取，一份喜緣金200元，今年首次推出保生大帝平安悠遊卡（限量2000張，一張喜緣金200元）、平安保溫瓶（每瓶喜緣金500元），都有開基保生二大帝加持過。學甲慈濟宮董事長王文宗說，喜緣金的收入將作為慈善公益使用，捐助弱勢。

保生紀念金幣正面刻有開基保生二大帝聖像、背面有可愛豬造型鑄造，每發送1000號就會公開摸彩，每次摸彩獎金有600、1600、3600和6600元，讓信眾在新春搏得好彩頭。

慈濟宮首次推出的保生大帝平安保溫瓶，瓶身以Q版保生大帝、國寶葉王交趾陶的加冠晉祿、合境平安、胖瘦羅漢為吉祥圖案，時尚又保平安。

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