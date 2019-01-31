新南向學生申請簽證被拒 教部：產學專班是團簽不受影響

2019-01-31 19:52

〔記者林曉雲／台北報導〕康寧大學日前傳出境外生非法打工爭議，被教育部重罰，一度傳出印尼政府考慮暫停學生來台，台灣首府大學事務長黃文琛在臉書質疑，台灣大專校院在印尼招收學生，多人申請簽證卻被拒絕。教育部技職司長楊玉惠今天回應，在康寧大學境外生非法打工爭議之後，我國簽證官更審慎核發留學簽證，以避免非法打工，至於新南向產學合作專班因是團簽，則不受影響。

台灣首府大學國際暨兩岸事務處長黃文琛在臉書發文批評，駐印尼代表處拒發簽證給預計來台就讀首府大學的印尼學生，甚至當地金礦公司提供獎學金來台就讀的學生也拿不到簽證。

技職司長楊玉惠表示，境外學生要來台灣唸書，需向我國駐外館處提出入學許可、學力證明、財力證明等文件，證明是來台就學，是否核發簽證則是簽證官的權責，教育部新南向產學合作專班，因為是教育部核定招生，學生名冊會轉給駐外館處以「團簽」方式處理，不會一個一個審，首府大學並非新南向產學專班，是一般境外生來台讀書申請簽證。

楊玉惠表示，去年發生康寧大學非法打工事件之後，我國駐外簽證官核發留學簽證更審慎，以避免非法打工情況再度發生。

外交部領事事務局局長陳俊賢也表示，被拒簽的學生是財力明顯不足，或語言能力未達一定程度，另少部分人是用假證件申辦簽證，台灣大專校院招收境外生，一般生均是由外館依標準作業程序進行簽證審核且嚴格把關。

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