供應彰化用水、救地層下陷 鳥嘴潭人工湖4月發包

2019-01-31 19:27

〔記者陳建志／台中報導〕為解決彰化地區地層下陷問題，政府斥資190多億，闢設烏溪鳥嘴潭人工湖，未來將成為彰化民生用水水源，其中，經費達80億的湖區工程將在4月發包，屆時將開挖大量土石，為了避免發生貪瀆等弊案，水利署、廉政署、南投地檢署與南投縣政府等單位今天舉行聯合宣誓儀式，確保工程品質與廉潔。

水利署中區水資源局長陳弘凷說，彰化縣目前的民生用水，除了8萬噸由台中供應，其餘都是以深水井抽取地下水使用，為解決彰化地層下陷問題，政府決定在烏溪南投草屯河段，闢設鳥嘴潭人工湖，引烏溪原水進人工湖蓄水，再送至草屯、鳥嘴潭淨水廠處理。

陳弘凷說，工程總經費共190多億，包含堤防、攔河堰和湖區3項工程，堤防、攔河堰工程已經發包、施工，湖區工程將闢設6個人工湖，預計4月發包，整起工程預計2022年完工，每天供應南投草屯4萬噸、彰化21萬噸自來水，解決民生用水與彰化地層下陷的問題。

因湖區工程總經費達80億，施工時開挖土石，中區水資源局為宣示防弊決心，今天舉行「廉政聯合宣誓儀式」，包括水利署副署長鍾朝恭、廉政署防貪組組長陳范回、南投地檢署主任檢察官林宏昌、經濟部政風處處長楊石金、台灣透明組織副執行長廖興中、南投縣政府政風處處長林子瓶、中區水資源局長陳弘凷等人都出席，官員們舉起「採購程序，透明公平」、「廉政防弊，確實執行」等標語，宣示整起工程發包、施工過程透明、乾淨。

水利署副署長鍾朝恭說，鳥嘴潭人工湖攸關中部地區水資源經營調配，水利署已經和南投地檢署、法務部廉政署成立廉政平台，會定期開會溝通工程採購進度，並推動廉政措施；南投地檢署主任檢察官林宏昌也說，地檢署關心南投國土保育，尤其是此項指標性工程，希望相關人士不要蠢蠢欲動。

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