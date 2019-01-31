春節迎好運 新北這些寺廟發送發財金

2019-01-31 21:02

〔記者何玉華／新北報導〕9天的春節連假，新北市許多廟宇都安排了迎春接福的活動，從除夕一路熱鬧到元宵，有撞鐘祈福、煙火施放、民藝大街、神明淨港等，並發放限量神明加持過的發財金、平安福（符），為民眾招財氣、聚喜氣。

法鼓山以「好願在人間」為年度主題，除夕晚上9點25分到隔天凌晨0點40分在金山法鼓山世界佛教教育園區舉行撞鐘祈福法會，以108響法華鐘聲淨化身心；福隆火車站旁的聖山寺，新年期間獨有的牽佛手活動，一年一次，古意盎然繫上五色流蘇的福字竹筒，一端繫著繩子綁縛在三尊金佛上，民眾拿著竹筒，如一次牽到三尊金佛佛手。

板橋慈惠宮2月5日至9日舉辦「民藝大街」，有民俗小吃美食，及樂團、舞蹈、魔術等表演，晚上還有「眾星賀歲之夜」，以及台北香港來回雙人機票，每天還會送出1台43吋電視及2台腳踏車；每日中午12點起及下午4點起的兩場「躦轎腳送發財金」活動，每場1500個，發完為止。

石碇五路財神廟初五早上發放發財紅包，紅包內金額1元、200元、300元、600元、800元不等，發放總金額逾10萬元；南山福德宮今年準備7萬份發財金，大年初一早上開始發放，民眾拿回家可存到銀行裡或放在錢包、收銀機當錢母補財庫，就能增生錢滾錢的用途。

更多新北市寺廟春節活動及發財金發放訊息，歡迎上民政局網站查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/