幼兒園爆狼師僅罰6千元 高市府今改重罰停辦3年

2019-01-31 19:14

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄一家連鎖幼兒園爆發狼師疑猥褻性侵女童，教育局認定幼兒園管理疏失情節嚴重，裁罰業者今年（108年）8月1日起停辦3年。

22歲男大學生於某連鎖幼兒園擔任英文老師，利用午睡期間對4名年僅4歲小班女童伸出狼爪，高雄地檢署依「刑法」加重強制性交罪等3罪嫌，將男大生提起公訴，而教育局調查屬實，今天（31日）也對業者提出停辦3年處分。

教育局幼兒教育科表示，去年5月7日接獲校安通報後，隔天（8日）到園查察，查出進用未具教保服務人員資格員工，先給予減招5成學生、6千元罰鍰處分，本週30日復查，認定管理疏失情節嚴重，考量現有幼生受教權，裁罰自今年8月1日（108學年度第1學期）起停辦3年。

檢方於起訴書中提到，嫌疑人對幼童做出吻臉、撫胸、擺動臀部等惡行，還被監視器錄到將臉埋入女童下體磨蹭，「顯將幼兒園女童視為玩物」，惡性重大，請予從重量刑。

教育局說，性侵部分由檢警單位依公訴罪偵辦，涉違幼兒教育及照顧法（幼照法）則從重處分，被害女童部分，已由女性高階主管、社工前往關心，並將提供學生諮商輔導中心資源輔導。

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