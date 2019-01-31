龍潭智慧候車亭沒電 民諷「裝置藝術」能看不能用

2019-01-31 18:41

［記者許倬勛／桃園報導］桃市府推動公車站點智慧化，方便民眾即時掌握公車動態，龍潭區百年大鎮社區前的候車亭，本月初改建成智慧型候車亭，迄今卻因無電停擺，候車乘客只能仰賴路線貼紙，痛批候車亭如「裝置藝術」，能看不能用。

交通局解釋，台電針對每區施工順序與市府不一致，執行上本就有時間差，經與台電協商，排定今天送電測試；此外，因新設候車亭旁的舊有站牌須拆除，候車亭前的停車格也將塗銷，以利安全，預計在農曆新年後正式啟用。

徐玉樹表示，無電停擺的百年大鎮站，是一處集合式候車亭，位於中豐路上，每天有十多班不同客運、路線在此往返接運乘客，交通尖峰時段有許多人在此候車，民眾抱怨電子站牌宛如「裝置藝術」能看不能用，乘車資訊只能仰賴路線貼紙，有的要將車號與時刻表互相比對，字體小又複雜，令人困擾。

徐玉樹說，交通設施接電出狀況，往往是因為路平專案、開挖管線等問題，但電子站牌停擺已久，顯見跨局處的聯繫仍待加強，希望相關局處未來建置新站牌，須確認完工後能立即通電，不要再出現空窗期。

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