春遊安平免掏錢包 50店家速PAY享優惠

2019-01-31 18:33

〔記者蔡文居／台南報導〕為了迎接農曆春節9天長假的商機，台南市安平魅力商圈業者推出「春遊安平．速PAY享優惠」活動，結合行動支付服務，讓遊客吃喝玩樂都免掏錢包，只要在拿出手機以街口支付和LINE PAY完成付款，就能獲得好康紅包回饋，目前整個商圈已有近50家業者加入。

安平魅力商圈理事長、市議員盧崑福、總幹事林敬朝及安平區多位里長今天在南市議會聯合召開「春遊安平．速PAY享優惠」記者會，歡迎遊客春節來安平玩，使用行動支付享優惠。

盧崑福表示，安平除了古蹟外，在地小吃美食及伴手禮更饒富風味，尤其配合年假，國家級古蹟安平古堡在農曆春節初一至初六期間，開放夜間遊園，營業時間延長到晚間8點30分，連門票可以行動支付，拿出手機「嗶」一聲即可進入各古蹟區遊玩，不用再掏錢買票了，到安平旅遊，不用再帶信用卡或錢包出門，只要帶手機就夠了。

林敬朝說，這次推出的專案為「春遊安平．速PAY享優惠」，使用行動支付優惠回饋，以街口支付為例，交易隨機返現最高100％，單筆交易隨機回饋金，最高可至8888元，帳戶付款再享2％街口幣回饋無上限，而LINE PAY以一卡通帳戶交易，則享有50元即贈10點LINE Point優惠。

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