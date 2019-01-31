台灣第84隻！軟腳黑面琵鷺復原了 布袋廢鹽灘原地野放

2019-01-31 18:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮第9區廢鹽灘本月19日發現一隻虛弱軟腳的黑面琵鷺，經後送動物醫院救治照護，恢復狀況良好，縣府農業處今天會同野鳥學會等單位，將牠原地野放、重返自然，成為台灣野放的第84隻黑面琵鷺。

中華民國野鳥學會常務理事郭東輝說，這隻黑面琵鷺雙腳綁上俗稱「繫放」的鳥類環志及色環，藍底白字的「T84」繫放，T代表台灣，84代表野放排序，也就是台灣野放的第84隻黑面琵鷺，可供國際搜集研究遷徙路線、繁殖等資料。

嘉義縣農業處蔣姓保育員日前發現這隻黑面琵鷺，聯繫台南市野鳥學會，將黑面琵鷺送到動物醫院救治、照護，黑面琵鷺這幾天已能夠站立、吃活魚，經評估後，今天野放。

嘉義縣長翁章梁、林務局嘉義林管處副處長李定忠、野鳥學會多名保育員今天參與黑面琵鷺野放活動，黑面琵鷺離開保育箱後，近20分鐘都不願飛離，只在附近悠遊行走，還引來流浪犬追逐，保育員趕緊上前驅趕狗狗，也嚇出一身冷汗，直到黑面琵鷺飛遠，眾人才放下心中大石。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中說，黑面琵鷺有點年紀，軟腳主因是身體虛弱，檢查時直接可摸到胸骨，「真的太瘦了！」經過醫療檢疫禽流感為陰性，牠已被照顧十多天，長時間沒有飛行，必須讓翅膀伸展，適應一下周遭環境。

無獨有偶，東石鰲鼓濕地昨天（30日）也在七孔水門旁水池發現一隻鸕鶿，遭漁網纏住，有生命危險，林務局嘉義林管處東石自然生態展示館接獲民眾通報，與台灣糖業公司東石農場展開救援，經檢查，鸕鶿精神甚佳也無外傷，當場野放。

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