職棒第5隊落腳新竹市？林智堅向聯盟積極爭取

2019-01-31 19:37

［記者洪美秀／新竹報導］中華職棒今年邁入30週年，新竹市長林智堅今天前往台北參觀「中華職棒30周年特展-無人出局」展覽，透過VR互動、職棒經典文物展，感受職棒卅年來的經典回憶，也與秘書長馮勝賢洽談職棒第五隊落腳新竹市的可能性，希望藉由新竹市立棒球場的重建，吸引職棒第五隊到竹市當主場。

林智堅與馮勝賢逐一參訪展區，走進懷舊家庭小客廳，感受全家人擠在電視機前看轉播的兒時回憶，也觀賞270度環形投影劇場播放經典賽事畫面；透過VR扮演「一日選手」，體驗打者登板打擊的臨場感，並揮出漂亮全壘打。

林智堅說，他國高中時期遇上全民棒球熱潮，幾乎每天都關注賽事、放學後趕場到球場看球，印象最深的是1992年的巴賽隆納奧運，與棒球強國古巴奪金牌戰，當時全台為之瘋狂，熬夜也要看比賽，是台灣人的共同回憶。

林智堅說，市立棒球場載滿新竹人的棒球回憶，市府已投入8.76億元並發包，要重新蓋建能容納一萬名觀眾的嶄新市立棒球場，預計2021年底完工。他也向馮勝賢表達「未來是不是有第五隊可到新竹棒球場當主場的機會？」

市府轉述馮勝賢指出，只要有新球隊向中華職棒大聯盟洽詢，都會提供企業各縣市球場的特點分析，包括各縣市消費力、球迷人數、球場便利性等完整資訊，努力集結資訊資源，協助球隊進駐新竹市。

林智堅說，市府非常期待職棒第五隊能成隊，未來會將跟中華職棒大聯盟緊密合作，期許在新竹市立棒球場完成前能塵埃落定，成立專屬主場，讓球迷來到棒球場為竹市的球隊加油。

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