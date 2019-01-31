公視台語台粉專辦抽獎被譙不公 結果「X你娘公視」中獎

2019-01-31 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前《公視台語台》臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，不過因為送的是民進黨立委鄭運鵬提供的2019年桌曆，引起部分網友不滿；有名網友分享抽獎活動的貼文時怒譙「X你娘公視！X你共視拿人民納稅的錢，不知道自愛，X你他媽的，替民進黨宣傳」，結果抽獎結果今天（1月31日）公布，這名嗆聲的網友也中獎，網友紛紛笑翻直呼「這是公審嗎」？

《公視台語台》小編在1月29日舉辦抽獎活動，表示只要網友分享該篇貼文，就會隨機送出鄭運鵬提供的2019年桌曆，該篇貼文同時也指出「歡迎其他單位提供抽獎贈品」；不料這活動卻引起部分網友不滿，有網友如同遊戲規則分享貼文，卻質疑公視政治不中立，怒嗆「身為公共電視台，卻公然幫民進黨立委宣傳，難怪民進黨要砸大錢設立台語頻道」、「國家明目張膽的幫特定政黨立委業配」

針對網友的質疑，《公視台語台》臉書小編也在今天上午發文指出，昨天（1月30日）在粉絲頁一共發出了11篇新聞的貼文，其中包括4大報頭條、花蓮縣長送米、「恰恰」彭政閔引退等新聞，直呼「到底哪邊顏色不對了」？小編還說，就算送鄭運鵬的桌曆，如果「蔣萬安、徐巧芯、高嘉瑜」等人主動找公視辦贈獎活動，他們也不會拒絕，還說「印個禿禿的紅包袋也要被退粉…」。

《公視台語台》在稍早公布桌曆抽獎活動的得獎名單時，小編為了「顏色平衡」，也同時分享今年高雄市長韓國瑜的賀卡；不過有位分享貼文怒瞧的網友也出現在中獎名單上，中獎者怒批的「X你娘公視！」意外成為焦點。

網友紛紛表示「X你娘公視XD」、「你根本故意的吧XD」、「不要這麼公正啦」、「公視真的很會抽」；還有網友留言說好想看到那位得獎網友「親領」，小編接話說「好想請鄭運鵬親自頒獎」，沒想到鄭運鵬隨後親自留言「他來，我親贈，大家一團和氣，沒問題」。

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