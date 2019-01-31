「熱血」神廟！紫南宮捐血送錢母 狂吸萬袋挹注血庫

2019-01-31 19:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節年假血庫鬧血荒，竹山紫南宮推出「捐血送錢母」，獲得熱烈迴響，今年1月甚至有23天都在辦捐血，單月捐血量將近萬袋（每袋250西西），不僅稱霸中彰投地區血庫進帳，其中將近2成都是紫南宮貢獻，民眾衝著過年拿錢母討吉利，歡喜捐出熱血，也大大紓解春節血庫壓力，紫南宮堪稱是「熱血」神廟！

捐血車人員說，紫南宮的捐血送錢母活動，不分平假日都吸引民眾排隊捐血，每次出動2輛捐血車，全車人員都像在打仗，不只護理人員忙到得抽空輪流吃飯，民眾也必須抽號碼牌才能捐到血，假日捐血每次約有500多袋，平日則是300多袋，成績都比其他捐血場次都還要好。

台中捐血中心說，紫南宮響應捐血活動，募得的血量高居中彰投血庫第一名，去年就募得2萬多袋血，今年因為有不少新醫院設立，過年又是長年假，捐血出現空窗，紫南宮特別增加捐血活動天數，再結合送錢母活動，1月就募得9466多袋血，佔中彰投地區近2成捐血量，不愧是血庫好夥伴。

捐血中心也呼籲，紫南宮之後還會舉辦捐血送錢母，2月就有16場，建議民眾假日提早到場，過了中午恐因人潮太多「捐不到血」，可儘量選擇平日捐血，就不用大排長龍，還能免費獲得豬年錢母！

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