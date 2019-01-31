大批警力拂曉出擊「護管」？水公司：純粹汰換老舊管線

2019-01-31 20:51

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣南州鄉的南州糖廠深水井復抽水事件，從選舉前爭議至今仍不見消退趨勢，今天一大早5點多，大批警力出動到南州鄉「護管」，屏東縣政府及自來水公司再度澄清並重申，「純粹汰換老舊管線」。

屏東縣沿海鄉鎮因為水源依賴牡丹水庫，到達林邊已有近百公里的水管長度，因水管老舊或是壓力反饋，沿線水管猶如「踩地雷」，時常發生無預警破管事件，且停水維修後的復水，最北端的新園鄉常常一等就是2天，引發民怨，為增加水源，水公司原本已和台糖協商，租借沿線中心點的南州糖廠深水井復抽深水增加水源。

此舉卻引爆南州居民反彈，認為再抽取地下水恐造成地層下陷，並排擠目前部分自有的地下水井，因此在選前就已在南州糖廠埋鍋造飯抗爭，雖經屏東縣政府派員協調，但最後因為民怨反彈過大，整個工程暫緩。

事件稍平復，但最近水公司正斥資正在南州鄉推動自來水管汰換工程，但卻引來「水公司偷抽水」的聯想，引發民眾反彈，鄉民前天下午先是數十人聚集在欲開挖的道路要求水公司停工，後來因南州鄉公所並未核淮路權，工程停工。

不過，屏東縣政府為確保南州自來水的水質並提昇過年的穩定度，核淮水公司開挖，由於即將要過年，預計今、明兩天就要完工，因此今天一大早六點就開始施工。由於昨天傳出會有大批不滿的民眾前往陳情抗議，警方也大陣仗出動「護管」，此舉又同樣引來居民好奇。

「斥資7千萬元！」水公司發出新聞稿指出，南州現有的自來水用水戶已達3分之1，還有持續成長趨勢，因主要水源來自牡丹水庫，送水長度約達百餘公里，連續假日期間常因用水量大增、水壓不足及牡丹系統管線停水維修後復水時間過長等情形造成鄉親用水困擾、不便，影響生活品質，實有改善之必要。

水公司為使牡丹系統送水穩定，降低舊有管線破管風險及充裕滿足南州鄉用水，2018年起就於南州地區辦理鄉內舊有管線改善及汰換工程，工程經費達7千萬元，將既有管線換新採用延展性佳、不易斷裂的延性鑄鐵管管材，以降低漏水並有效提升供水品質，使南州地區達穩定供水目標，也促進地方商業發展及用水安全。對於施工期間卻疑有鄉親誤解，重申「就是只有汰換老舊管線」。

屏東縣政府亦表示，基於供水順暢，避免老舊管線容易破管的問題，因此由縣府工務處核淮水公司路權開挖更換管線，將在年前完工，就要讓民眾能過好年，也強調現無復抽深水井的計劃，數度重申「單純換掉易破管的老舊水管管線」。

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