苗栗Rail Bike降價！明起路線分3段 搭乘名額增1倍

2019-01-31 17:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義舊山線鐵道自行車Rail Bike明天起展開第2階段試營運，路線一分為三，先開放勝興車站到彭家莊折返、魚藤坪服務中心到內社川橋折返的兩段路線，較原本一段式運行，每天增加一倍、600個搭乘名額，票價也由280元，調整為220元，3個路線都欣賞得到地標景點龍騰斷橋。

三義舊山線鐵道自行車去年8月起試營運，由勝興車站到內社川橋折返，全程來回12公里，一趟騎乘時間約1.5小時，票價280元，每天發車4班次，每班次40輛車，吸引超過2萬人次搭乘體驗，平均每天480人次。

但一段式路線受限班次、車輛數，每日載客量有限，讓不少遊客向隅，盼能增加班次，提高搭乘量；為滿足遊客所需，經營運廠商祺峰公司研究，採分段運行，於2月1日起試營運。

祺峰公司董事長游志勇說，第2階段試營運改為3段遊程，A段從勝興車站發車經2號隧道、魚藤坪鐵橋、彭家莊後折返回勝興車站，B段從魚藤坪服務中心發車至勝興車站後折返回魚藤坪服務中心，經魚藤坪鐵橋、彭家莊後再折返回魚藤坪服務中心，各來回約8公里。

C段從魚藤坪服務中心發車經魚藤坪鐵橋、彭家莊及3號隧道至6號隧道北口，參觀內社川橋後，折返魚藤坪服務中心，來回約5公里；游志勇說，3段遊程都有深度導覽解說，每趟旅程約90分鐘，票價220元，而且路線都會行經地標景點龍騰斷橋。

游志勇說，A、C段明天起試營運，A段上午9點20分、11點20分、下午2點及4點發車，C段上午9點、11點、下午1點半及3點半發車，每班次都是40輛車， 運量比現在多一倍；B段則預計4月桐花季加入試營運，逐漸增加梯次與車輛，預計6月正式營運後，每日可提供1800人次搭乘。

春節連假除了除夕休息，其餘時間都照常營業，採網路訂票，可上「舊山線鐵道自行車」官網查詢。

苗栗縣三義舊山線鐵道自行車Rail Bike，即日起展開第二階段試營運，採分段運行，3個路線都可欣賞得到地標景點龍騰斷橋。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣三義舊山線鐵道自行車行駛路線圖。（祺峰公司提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/