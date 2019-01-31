豬年買氣打敗豬瘟 年菜、初二回娘家豬腳訂單長紅

2019-01-31 18:52

［記者黃旭磊／高雄報導］豬年加持買氣，台灣履歷豬腳年菜買氣暢旺，打敗中國非洲豬瘟疫情的負面影響，也帶動年初二回娘家訂單。

下週一就是除夕，年菜外賣市場競爭激烈，訂單到今天（31日）暫歇，台灣履歷豬意外開出紅盤，帶動年初二回娘家豬腳買氣，業界估計，台灣松香豬採無藥、零廚餘飼育最受青睞，蔥燒元蹄、土豆豬腳及乾燒蹄膀等訂單比去年增加2成。

高雄市農業局畜產管理科長許銘彰說，旗山、岡山及鳳山等3大肉品市場，每天平均提供2千多頭白豬量，業者多禁廚餘餵食，改餵飼料，防疫得宜未傳出疫情，過年前供貨量比往年更多。

高雄市養豬協會表示，桃園、新竹及苗栗多黑豬，南部以白豬為主，肉品附生產履歷較受歡迎，而消費者怕年後豬瘟，囤貨心態讓買氣更好，「豬瘟沒進來，真得不必怕」

高雄市漢來、國賓、河邊餐飲集團尾牙訂桌數攀升，吃到飽自助餐幾乎場場爆滿，至於豬肉品項則以鄧師傅餐飲事業賣得最好，每年賣出數十萬塊滷豬腳。

鄧師傅餐飲事業執行長鄧至佑說，履歷豬年菜訂單超過3千份，也有澎湖、金門客人訂貨，帶動年初二回娘家伴手禮買氣，出嫁女兒買豬腳麵線幫父母添福添壽，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，估計本週買氣高峰比月中增加4成。

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