竹市暖冬補助延到2月底 春節假期、週末假日也適用

2019-01-31 17:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今年1月推出「擴大暖冬補助－來去新竹住一晚」活動獲迴響，市內旅宿業者訂房率逆勢成長，巷弄美食業績也同步增溫，繼日前宣布竹市暖冬補助加碼延長到2月份後，城銷處今天表示，因應年節觀光熱潮，方案2月份加碼擴及到假日，邀請全國民眾春節連假期間竹市，感受年輕古城的魅力。

城銷處長顏章聖說，「擴大暖冬補助－來去新竹住一晚」2月份原僅有平日才可獲補助，為力拚在地觀光，2月1日起擴及到假日，包括農曆春節、週末假日，都可獲補助1000元到1500元不等，另228連假部分，因4天假期到3月3日結束，也會比照辦理。

城銷處表示，市府結盟在地45家旅宿業者，只要民眾在2月底前入住新竹，並出示旅宿入住相關證明，就可享有竹市近50家在地巷弄美食店家提供的幸福優惠，歡迎全國民眾春節連假來竹市旅遊，感受年輕古城魅力。

城銷處表示，2019新竹市藝術燈節已開始，今年以《探索》為主題，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品，將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道，不僅東門城8公尺主燈「太空豬」引起矚目，近日大型地球燈垂掛幸福廣場上空，歡迎市民來探索竹市。

城銷處表示，「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後，各家飯店業者訂房率淡季中逆勢成長，業績比以往平均提升約2成，1月份預計可讓新竹市所轄旅宿業者增加1.7萬個客房住用數，帶動約3.5萬人潮，將創造約1.7億元的觀光效益；加碼延長至2月份，估計可讓旅宿業者增加1萬個客房住用數，帶動2萬人潮，創造約1億元的觀光效益。可電洽：03-521-6121#526、541、547。

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