過年不塞車 嘉市警祭新措施

2019-01-31 17:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕春節9天連假將屆，嘉義市警局推出新便民措施，民眾可經由市警局網站「連續假期交通路況即時資訊」或「警政EZ Police APP（智慧交通管理系統）」適時掌握市區交通狀況，及早改道避開車流壅塞路段或交通事故路段，不讓塞車影響用路人過年的心情。

嘉市警察局長林水順說，今年重新檢視改善以往年節假期交通疏導管制，將結合警政MAP系統，經由嘉市警政EZ Police APP，由同仁即時輸入發生交通事故路段及市區道路車流壅塞路段等即時資訊，以視覺化方式呈現於焦點圖資上，方便民眾透過手機等資訊設備瀏覽查詢。

林水順說，市警局勤務指揮中心（110）因而更能掌握全市交通即時狀況，如遇車流壅塞情形，可立即派員疏導，藉以達成「交通順暢，平安過好年」目標。

嘉市警察局今天在中庭舉辦道路交通安全歲末祈福會，由市長黃敏惠帶領員警大誓師，宣導「交通安全五加一」包括行車守規則、酒後不開車、路口要減速、禮讓行人先、不併排不違停，SAFE SAFE平安行，確保行車平安，慈濟嘉義聯絡處志工到場與大家一起為嘉義祈福。

嘉市警察局統計，轄內去年死亡車禍交通事故計10件、死亡11人、受傷8人，與前年相較，死亡車禍件數增加1件、死亡增加2人、受傷減少5人。

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