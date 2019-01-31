照過來！過年前到大年初五都有調漲的行業

2019-01-31 17:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕下週一就是除夕，有些行業已開始因應春節漲調價格，手工洗手業各有不同漲法，有逐日漲也有調整均一價，以南投縣為例，小黃從除夕到初五加價100元，美髮業只在除夕或除夕前一天限定「特殊洗護髮」服務，儘管有過年的調漲行情，但有需求的朋友仍願意給服務業賺點「紅包錢」。

過年是台灣的大節日，過去過年前或春節期間會漲價的服務業，近年來只剩部分會依往例漲價，其中計程車部分，都由公會公告調漲價格和期間，南投縣的計程車是從除夕到初五每趟加價100元，消費者都覺得「公道」，因為計程車司機犧牲年節假期出來工作，給點過年紅包錢是應該的。

此外，手工洗車業也已調漲，有的從上週就開始，有的則從本週起價，以逐日增加漲價金額的方式，到除夕當天漲幅正好是200%，也有業者則是均一價，本週到除夕白天，天天都是調漲200元。

女生想漂亮過年都會到美髮店做頭髮，連鎖美髮店只在除夕或小年夜的春節前最後一天營業日，技巧性地調漲，這類連鎖店大多是以當日只能選擇店家的套餐組合，價格從500元到1200元不等，標榜深層洗淨和護髮。

南投縣餐廳除夕大多只賣年菜，大年初一或初二正式營業則大多只賣合菜組合，合菜組合價格大多比平日稍貴，也算是一種技巧性的調漲。另外除夕或小年夜，過年拜祖先應景花卉或增加喜氣的盆景，有民眾反映會稍比平日貴一點。

過年前和春節假期不漲可能反降的服務業，就是賣服飾鞋子等行業，現在已降到換季拍賣的最低價，希望吸引買氣。

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