2019-01-31 17:44

［記者陳賢義／台東報導］決解台東面臨的垃圾危機，台東縣環保局啟動「珍愛惜食－推動台東零剩食」計畫，廣邀各界如何從源頭減量、分享食物、廚餘利用等方式，減少垃圾的產生；惜食達人陳玉月及黃若珠今現場示範如何搭配年菜創作料理，進而減少廚餘，及剩菜的保存及處理方式，台東縣長饒慶鈴也穿起圍裙做羹湯，「歐伊細」好好吃。

除了呼籲民眾珍愛惜食，環保局今也邀請專業教導民眾如何善用剩餘年菜和廚餘，如利用廚餘堆肥來種菜，環保綠花園DIY鬥陣來。

環保局表示，廚餘堆肥是透過高溫高效微生物分析系統操作，將廚餘轉化成有機土壤及有機土壤改良劑再利用；廚餘酵素則在農用時可有效分解土壤內營養分，供根部吸收，並抑制病蟲害發生，中合土壤酸鹼值，並活化土壤，可減少購買肥料的支出，及降低運輸中所產生的二氧化碳排放量。

另以原型再回收利用的寶特瓶為基座的DIY綠花園，提供種植蔬菜和花草，可彈性擴充，易維護不必作防水，適用於任何平坦面，不限於屋頂；其次，綠花園可隔熱降低室內溫度，回收截流雨水，吸附空氣污染物，減少噪音，提供棲息地改善生態環境，並能形成保護層延長屋頂壽命，種植蔬菜和花果也能增加美觀，供觀賞和休憩。

至於水果皮環保酵素的做法，黑糖、水果皮加水三合一，但要記住初期因發酵，需每日投開瓶蓋排氣及攪拌，讓果皮充分混合黑糖水，3個月後即完成，用來作為清潔劑，環保又健康。饒慶鈴表示，因應廚餘處理，環保局規劃設置1座可處理28噸廚餘的堆肥廠，預計今年中完工啟用；另針對非洲豬瘟，廚餘不餵豬的政策下，廚餘處理量勢必大增，加上過年的大魚大肉，容易產生剩食，特別啟動「零剩食」計畫，期能透過適量適當的飲食方式，生活可以更經濟實惠又健康。

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