走春不塞車！豐原廟東復興商圈 春節交管人車分流

2019-01-31 19:14

〔記者歐素美／台中報導〕春節期間，豐原區中正路（源豐路至博愛街）人車分道，兩側禁止臨時停車，豐原分局提民眾注意，以免造成塞車及不便。

豐原廟東商圈緊鄰豐原第一市場，周邊商家林立，加上當地信仰中心豐原慈濟宮，每逢連續假日，觀光人潮、參拜香客往來絡繹不絕；加上貫穿廟東商圈的中正路是通往豐原火車站的要道，更是匯集眾多採買或搭車返鄉民眾、車潮，人車爭道險象環生。

適逢台中世界花卉博覽會也在豐原葫蘆墩公園舉行，預估吸引更多國內外遊客前來共度佳節，為承維持年節商圈交通秩序及用路人的行車安全，豐原分局日前邀集客運業者、豐原慈濟宮、商圈觀光文化產業聯合會及周邊商家代表協調，研議相關管制措施及改道路線，除了增加警力及義交人員疏導交通，也循往例於春節期間2月1日至2月10日，在廟東復興商圈前中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿，建立行人徒步區，實施人車分道，兩側並禁止臨時停車。

豐原分局說，除仁愛街缺口，沿線中正路281巷、忠孝街、富春街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口並實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，提升中正路車流通行效率。

豐原分局長林宏儒說，春節是國人最重要的傳統節日，維護春節連假民眾交通安全及順暢，警方責無旁貸，希望不管是來廟東商圈採買年貨的民眾或來豐原慈濟宮參拜的香客都能盡興而歸，配合現場警力及義交人員指揮，協力維護道路交通順暢，開心出門，平安回家。

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