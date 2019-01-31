「還好不是傷到腳」 斷臂黑手蛻變長照居服員

2019-01-31 17:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投37歲柯閔維，8年前因工廠觸電意外失去右手，在朋友一句「還好不是傷到腳」，讓他正向思考，積極訓練以左手為主、右臂為輔的日常生活，去年參加竹山東華醫院照服員職訓，結訓後順利從事居家服務，重新開啟新人生。

柯閔維說，29歲那年，在工廠做沖床技工，沒想到機器漏電當場被電昏，醒來竟發現右手已被截肢，沒了半截右前臂和右掌，當下欲哭無淚，為何好心替同事幫工廠加班，卻沒有好報。

傷後柯閔維對前途感到茫然，心情跌到谷底，幸好家人一路支持，在朋友一句「還好不是傷到腳」的鼓勵下，讓他轉念重新思考，若失去行動能力，豈不是更不方便，從此豁然開朗，重新學騎車、開車，找回以前自理生活的行動力。

去年柯閔維在東華醫院學習CPR、灌食、翻身、洗澡等技術，從中摸索技巧，順利在8月結訓並通過檢核，取得照顧員證照，並在醫院擔任居服員工作，現在不論到長者家中備餐，洗菜煮飯都駕輕就熟，外出代購日用品更是沒問題，也漸漸愛上這份工作，柯閔維說，「只要老人不排斥我沒右手，我會一直服務下去。」

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