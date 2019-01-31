台中慈濟醫院 春節期間開設類流感特別門診

2019-01-31 17:45

〔記者歐素美／台中報導〕流感疫情升溫，台中慈濟醫院2月2日起至2月7日及春節後連續兩個週六週日，也就是9日、10日、16日、17日，特別在急診室旁開設「類流感特別門診」，就醫民眾有需要，只要進入急診檢傷分類後就可以看診。

除夕初三上午 加開兒科門診

另外，因應春節期間診所多半休診，兒童疾病症狀處置與用藥和大人不完全相同，搭配兒科病人就醫需求，台中慈濟醫院2月4日除夕到2月7日初三的上午8點半至中午12點，加開兒科門診，守護小朋友健康。

衛福部疾管署發布2019年第二週（1/6-2/12）台灣類流感門急診就診計8萬8000多人次，呈現上升趨勢，宣告進入流行期。台中慈濟醫院感染管制中心主任何承懋說，類流感症狀包括發燒38度以上，咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、肌肉痠痛、頭痛、疲倦等症狀，提醒民眾注意，一旦有感染現象應立刻到鄰近公費藥劑合約醫療機構就醫，若符合公費流感抗病毒藥劑使用對象，醫師就可以不經過快篩，開立適當的公費抗流感病毒藥物，可以較快改善流感不適症狀；如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速到大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，降低重症及死亡風險。

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