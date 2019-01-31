春節熱門景點 佛光山、義大世界將交通管制

2019-01-31 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕春節連續假期即將到來，大樹區佛光山平安燈會活動、義大世界為熱門景點，預期將吸引大批人潮及車潮，仁武分局將展開交通管制措施，維持交通順暢。

佛光山將於2月5日至3月6日舉辦為期一個月春節平安燈會，可能雍塞路段為台29線過里嶺大橋（台22線）後至興田路口，仁武分局於5至10日，實施該路段禁止車輛迴轉，直至新舊省道路口始開放車輛迴轉，但仍會視現場交通狀況，必要時缺口封閉路段將往南（往大樹方向）延伸。

停車規劃部分，台29線北往南車輛可停放於佛陀紀念館、問道場停車場、滿香園停車場及旁邊新整地臨時停車場；台29線南往北車輛可停放於統嶺社區南側公有停車場、統領社區停車場，及佛陀紀念館對面增建統嶺社區南側停車場。

通往義大世界預期雍塞路段為仁武交流道及下方澄觀路、水管路、義大二路、義大世界學城路段，將於1日起至10日布置交通崗，

行車管制措施有學城路於義大世界購物廣場前（台灣故事館前）道路缺口封閉，禁止車輛迴轉；義大、水管路口，派員彈性疏導管制，義大世界義大二路路段，自義大學城路口，配合義大世界保全交管人員疏導。

警方指出，前往義大世界車輛常利用國道10號下仁武交流道前往，除協調國道公路警察局9-16時彈性開放路肩，並於重點時段派員警加強下國道路口（澄觀仁林及澄觀水管）交通疏導。

仁武警分局表示，佛光山、義大世界春節期間向來人車潮較多，呼籲遊客多多利用大眾運輸。

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