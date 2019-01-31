公安稽查不合格 微風百貨信義店挨罰12萬

2019-01-31 16:46

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府近1個月針對北市43家大型百貨、賣場及餐廳，執行公共安全聯合檢查，其中「微風百貨信義店」及「水源福利會館公館店」，嚴重妨礙火災逃生避難功能，分別遭罰12萬元及6萬元，疏失均已改善完成。

法務局主任消保官何修蘭表示，為保障民眾購物安全，北市府會同相關局處，自去年12月25日至今年1月24日，聯合稽查43家大型百貨、賣場及餐廳的建物管理及消防安全，今年也特別增加抽驗舉辦尾牙活動的餐廳。

何修蘭說，「微風百貨信義店」及「水源福利會館公館店」2家業者違法建物管理，違規項目分別是「防火區防火捲門無法正常起降」、「直通樓梯間堆積雜物」，皆已嚴重妨礙火災逃生避難功能；都市發展局業依建築法，分別裁處12萬元及6萬元罰鍰，均已改善完成。

消防安全檢查部分，違規者有2家，包括「饗食天堂大直店」簡易自動滅火設備噴頭缺保護蓋，已於1月23日複查改善完成；「Global Mall環球購物中心南港車站店」則是未依規定遴用防火管理人，已依消防法令於4月8日前改善完成。

法務局表示，民眾如發現業者在安全門梯、走道、逃生避難動線、自動防火捲門下方或排煙室，有違規設攤或堆置雜物等現象，可撥打市民當家熱線1999檢舉。

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