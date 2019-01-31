林口煉鋁工廠集塵袋大噴發 民宅慘遭黑塵覆蓋

2019-01-31 16:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於林口區頂福里頂福路的煉鋁工廠「新茂企業社」，昨天（30日）下午疑似集塵袋破裂，造成周邊環境積滿黑色粉塵，民眾住家內也遭殃，新北市環保局昨天6點30分左右獲報後到場稽查，將依照《空氣污染防制法》33條、59條，開罰新台幣10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，命業者停工至改善為止，並賠償民眾財物損失。

環保局初步調查，廠內空氣污染防制設備袋濾式集塵器的集塵袋爆裂，導致集塵灰大量噴發，溢散的集塵灰殃及周邊住戶，包括屋舍、地面、車子、窗戶、植栽及衣物都沾染到集塵灰。

環保局公害稽查發言人孫忠偉說，昨晚6點30分左右接獲通報，稽查員隨即趕往查察，案發地點位於林口山區的「新茂企業社」煉鋁工廠，現場業者一度拒不開門受檢，經電話聯絡負責人後，才順利進入廠內稽查。

孫忠偉也說，大量噴發的黑色粉塵，是煉鋁過程中未燃燒完全的廢棄鋁質、碳粒，初判並非有害物質，提醒民眾妥善清洗，為求謹慎，已經採樣化驗，進一步調查。

環保局說，除了依法嚴懲污染空氣部分，由於工廠還同時污損周邊居民的財物，嚴重影響居民生活品質，將要求業者主動調查周邊民眾的損失情形，進行賠償。

環保局補充，為守護新北市，春節連假期間稽查員仍採每日3班、24小時輪值，民眾若發現污染，仍可立即撥打1999向市府報案，稽查員會於第一時間趕赴現場即時查處。

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