「桃青之星」選拔賽報名囉！總獎金22萬 前10強專業培訓

2019-01-31 18:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局主辦第3屆「桃青之星」選拔賽，即日起至3月12日開放報名，不限男女、不限才藝，15至35歲並設籍於桃園，或在桃園就學的青年，只要擁有獨特的個人形象與特殊才藝，都歡迎上傳才藝表演影音完成報名，主辦單位將從海選中初審60組進入複賽，晉級者爭取最後20強前進決賽！

青年事務局局長顏蔚慈說，第3屆「桃青之星」選拔賽祭出「22萬新高總獎金」、「前10強選手專業藝人養成培訓」及「金曲創作歌手面對面」等三大亮點，鼓勵身懷絕技的青年「讚」上舞台、「藝」起發光！

今年的選拔賽總獎金22萬元，第一名5萬元、第二名4萬元、第三名3萬元，前20強選手都有獎金鼓勵，未來也將擁有公開演出的機會；今年更首創「前10強選手專業藝人養成培訓」，經決選優秀前10強選手將獲得專業的表演訓練，包括歌唱、舞蹈、台風及肢體開發等系列課程，也將擁有專屬的「一日大明星」造型宣傳棚拍體驗。

此外，為持續扶持脫穎而出的「桃青之星」，主辦單位預計邀請同樣是從選秀節目嶄露頭角，曾經奪得金曲獎的創作型藝人，擔任「桃青3班」的導師，與10強選手面對面彈唱交流及分享經驗，並於最終成果發表會上同台演出，創造最星光燦爛的表演體驗。

青年事務局近期在臉書粉絲專頁同時推出「猜猜導師」活動，猜中導師的粉絲還有機會獲得「該導師」的演唱會門票，一睹巨星的風采。報名海選網址：https://www.surveycake.com/s/GRN6z。

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