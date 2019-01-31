中央推食物銀行 黃偉哲舉雙手支持：台南全力合作

2019-01-31 17:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於行政院推動「食物銀行」，台南市長黃偉哲表示，這也是他的競選政見之一，樂見中央推動食物銀行政策，台南市一定全力配合。

行政院今（31）日召開院會，由衛福部及教育部簡報「實物給付協助弱勢民眾及學校弱勢學生用餐」，行政院長蘇貞昌表示，行政院會結合各部會一起推動相關政策，並與縣市政府合作。

黃偉哲表示，樂見中央推動食物銀行政策，台南市一定會全力配合，他在競選時，即已提出食物銀行的政見，未來會持續推動，也會盡快研擬相關方案，期盼透過食物銀行的機制，珍惜食物做更有效果分配，提供緊急及短暫的膳食援助，一起推動食物銀行的觀念，降低民眾吃不飽、營養不均的問題。

黃偉哲指出，食物銀行的概念就是「續食計畫」，讓多餘的食物除被丟棄之外，還有更好的選擇，例如可以將即期食品轉送給有需求的單位，大幅降低食物浪費，市府將會來研擬整合相關的媒合模式，未來一定會與中央合作，推動食物銀行政策，讓台南的弱勢族群享有溫飽的生活。

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