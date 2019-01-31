好威！台灣燈會首創 「賽格威車隊」趴趴走服務

2019-01-31 16:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會2月19日起至3月3日在屏東大鵬灣開幕，是燈會30年來首度在屏東舉行，屏東縣政府除了安排精彩表演活動及特色燈區，更首創行動服務車隊，今天（31日）由縣長潘孟安帶隊亮相，利用賽格威平衡車的機動性，提供燈會遊客即時服務。

「縣府首創行動服務車隊好看又實用，一定成為燈會亮眼的存在！」屏東縣長潘孟安在記者會上，首度騎乘苦練多時的賽格威亮相，他說，賽格威是一種平衡車，縣府團隊特別引進，透過高度機動性，將服務化被動為主動，社會處並成立行動服務台車隊，志工以多元語言，提供民眾諮詢、動線指引及鄰近燈區介紹等服務。

屏縣府在燈會園區內規畫15處定點式服務台，並加入由平衡車隊組成的行動服務站，遊客在燈會會場可以看到許多騎著賽格威的志工，提供移動式服務。

賽格威行動服務車隊的成立，有許多年輕學子爭相加入，例如屏東大學、屏東女中、屏東高中及潮州高中等學校，一起投入燈會活動，提供遊客最即時的服務。這次在2019台灣燈會總共有40台賽格威在大鵬灣燈會現場，6台在勝利星村燈區、4台在綵燈節服務遊客。

賽格威由台灣菸酒公司、合作金庫、台灣中小企銀、屏南有線電視、觀昇有線電視凱擘大寬頻提供贊助，gogoro也免費商借縣府25台電動機車提供於停車場、轉運站等交通場站，由工作人員及志工巡場及指引遊客，減少遊客停車時間，增加轉運效能。

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