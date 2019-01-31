林百貨展出日治過年彩照！一覽當時街市、服裝及龍蝦小販

2019-01-31 16:35

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節即將到來，日本時代的過年是什麼樣的氣氛？台南林百貨過年期間不打烊，精選日本時期過年期間拍攝的精彩照片，可以看到當時台南4大戲院之一的宮古座、台南林百貨及台北西門町菊元百貨前的新年光景，感受日本時代的年味，每日前100位排隊民眾還可得到林百貨限定開運金。

開業於1932年的林百貨，是台灣第2家百貨公司，台北的菊元百貨也於1932年開幕，則是台灣第1家綜合性百貨公司，林百貨與文史工作者王佐榮及王子碩合作〈彩繪李火增〉展，上色後的老照片中，除了新年期間的林百貨與菊元百貨前有許多人潮，還可以看到許多精彩的細節，包括當時的服裝及生活物品。台北公會堂前臨時市集的照片，則有販售龍蝦的攤位，龍蝦分為5個等級標價展售；還有正月的台北西門町市場，職人將現做的糯米丸子插在垂枝上成為「餅花」；台南西門町宮古座則懸掛紅色燈籠增添年味。

另外，林百貨也重現昔日府城五棧樓食堂的木馬，讓大人小孩可一起同歡，6樓頂樓地板有林百貨圖案跳格子，深受大小朋友喜愛。另外2樓「台灣街屋」實體插畫作品展，9幅作品介紹台南特色街屋，還有手繪林百貨獨家展出。

而初一還有舞龍舞獅納福氣，初三走春小旅行，初五情人節手作課，2月16日元宵柴犬手作課，2月23日「街屋台灣」新書分享會。春節期間消費滿額還可兌換限量的林百貨豬光寶氣紅包及林百貨諸事大吉御守。

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