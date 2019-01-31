弱勢學子暖心助大掃除 苗栗家扶急募150萬助學金

2019-01-31 16:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕各家戶趕在春節前清掃除舊布新，苗栗家扶中心今早也來了一批生力軍，40名受家扶協助的高中、大專學生回到中心打掃環境、整理物資，希望用自己的力量回饋家扶長期的協助；而家扶也將於3月提供400位高中職及大專生獎助學金，但今年尚缺150萬，期盼各界伸援關懷弱勢學童，用教育翻轉人生。

江姓女大生表示，從國中開始受家扶協助，不僅減輕家中經濟負擔，也給予她精神上的支持，讓她得以無後顧之憂認真向學，心中十分感激，所以連續3年都趁寒假期間，回到苗栗家扶中心內擔任小幫手，協助整理環境，以行動力回饋家扶的照顧。

苗栗家扶中心督導林良任表示，40名受家扶長期扶助的年輕學子們，犧牲假期自動自發回到中心內，幫忙除草、擦玻璃，整理捐贈物資等，雖然忙得不可開交，但每個人都洋溢樂於付出的神情，令人感動。

林良任說，每年家扶都於新學期之際頒發高中暨大專生獎助學金，今年3月9日預計資助四百位學子，共需420萬元，但至今仍尚缺150萬，急需社會各界慷慨解囊，一同關懷經濟弱勢學子，讓這些孩子在求學路上無後顧之憂，得以藉由教育翻轉貧窮、改變人生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/