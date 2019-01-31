百年古蹟觀音山蓄水池 初一起正式對外開放

2019-01-31 16:21

〔記者周彥妤／台北報導〕在公館商圈的台北自來水園區，藏有一座台北最古老蓄水池，現稱「觀音山蓄水池」，這個具百餘年歷史的日治時期建物，過去僅有條件開放作教育用途，今年起於初一正式對外開放，欲參訪民眾可在開放前半小時領號碼牌預約，園區將安排導覽人員解說，導覽全程免費，僅需購票入園。

北水處指出，觀音山蓄水池位在園區制高點，外觀為紅色建物，早期因水源重地層層保護而人煙罕至，堪稱園區秘境。蓄水池標高約42公尺、容量約4500噸，完工於1908年，為園區「台北水道水源地」市定古蹟建築群。

觀音山蓄水池在日治時期稱作「台北水道淨水池」，主要供應當時艋舺、大稻埕一帶民生用水，建築主體採鋼筋混凝土，為半地下式結構並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色，是見證台北邁向現代自來水的里程碑。

北水處表示，蓄水池於2013年整修完成，隨後採部分開放，僅供環境教育訓練用，且須先申請經審查獲准才能參訪，考量近年社會對維護古蹟意識漸長，因而決議於今年初一起正式對外開放。

農曆年節開放時間為初一至初六（2月5日至10日），之後則為每週六日，每日2場（上午11時、下午3時）安排導覽人員解說，每場開放20位名額。欲參訪民眾須於開放前半小時（上午10時30分、下午2時30分），至售票口領取號碼牌，不接受電話預約。導覽全程免費，但需購票入園，有問題可電洽02-83695104。

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