貓村傳貓瘟 動保處籲遊客勿帶寵物前往

2019-01-31 15:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市瑞芳區知名的「猴硐貓村」 1月28日傳出貓瘟，新北市動物保護防疫處表示，兩隻死亡的幼貓，經查並非村內原管理的造冊貓咪，是民眾帶至貓村棄養的貓，動保處表示，將連續1周至現場加強消毒及補強貓隻三合一疫苗，並未出現新的感染，並於貓村設有駐點動保員，勸導遊客遵守不棄養、不逗貓，宣導飼主責任與動物保護法規定。

動保處表示， 動保處造冊管理猴硐286隻貓咪，每年都偕同當地志工為貓隻施打三合一疫苗，並進行每季消毒，2隻死亡貓咪為2個月齡幼貓，動保處研判應該都未施打疫苗，加上天氣寒冷，貓隻免疫狀況不佳，因此感染發病。而俗稱貓瘟的貓泛白血球缺乏症，為貓咪特定疾病，並不會感染人或其他動物，民眾毋須恐慌。

動保處也強調，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待。

動保處說，貓村的狀況穩定，設有可愛禁止棄貓、禁止逗貓告示牌，也結合當地居民及志工宣導遊客不觸摸、不餵食、加強自身消毒、不攜帶寵物前往、不棄養貓咪。

動保處表示，猴硐貓村造冊貓咪，全數已完成貓隻三合一疫苗生物安全防護，動保處持續進行季節性消毒，現場並設有消毒水噴灑瓶，請民眾加強噴灑消毒，以維護自身及貓隻健康。

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