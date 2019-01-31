海砂屋淡水東來大廈 劃定為都市更新地區

2019-01-31 15:55

〔記者何玉華／新北報導〕淡水捷運站對面的東來大廈在2012年鑑定為海砂屋，建議拆除重建，兩年前又發生騎樓坍塌意外，新北市長侯友宜競選期間曾前往勘查，並允諾當選後要以專案方式快速解決重建；新北市都市計畫委員會今（31）日審議通過，將依都市更新條例第7條，將東來大廈劃定為都市更新地區，住戶同意比從75%降為50%，有利後續重建作業推動。

都市更新處指出，東來大廈現況多處混凝土龜裂、剝落及鋼筋鏽蝕裸露，尤其以1樓騎樓、地下1 樓及地下2樓因長年無人維護，情況更為嚴重；2017年11月發生騎樓塌陷、地下室外露及頂版鋼筋裸露意外，當時擔任副市長的侯友宜率隊前往勘查，市府後續與社區管委會說明臨門方案「新北市政府協助防災建築危險鑑定及評估要點」的協助措施，主動辦理耐震能力詳細評估及交流座談會、說明會等。

都更處指出，目前社區更新事業計畫同意書已獲76.64%土地面積地主的同意，後續辦理公開展覽時，萬一有人撤回同意書，同意比可能將低；若照一般更新作業，恐無法達到75%的同意門檻，劃為都市更新地區後，同意門檻降為50%，有助社區整合並加速推動重建。

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