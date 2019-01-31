嘉縣府員工圍金豬圖案 1500份愛心年菜送暖

2019-01-31 15:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣政府420名員工，今天化身愛心志工，同時開出202輛送暖專車，將年菜遞送1500戶弱勢家庭，車隊浩浩蕩蕩從縣府特區出發，相當壯觀。

嘉義縣府「年菜送暖，溫馨我嘉」活動邁入第7年，縣府員工今早在縣府鐘樓廣場圍成金豬圖形，施放氣球，象徵「讓愛起飛」。

縣長翁章梁在出發前頒發感謝狀，感謝嘉義市九華山地藏庵、嘉縣新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟共捐贈225萬元年菜經費；九華山地藏庵更為每戶加碼贈送3公斤白米，嘉義縣慈善團體聯合協會則協辦年菜送暖活動，翁章梁感謝各界響應善行義舉，讓弱勢家庭得以感受到滿滿的社會溫暖。

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