2019-01-31 15:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台灣原童聲合唱團」今天到高鐵台中站獻唱，所有的小朋友都是來自信義鄉的布農族小朋友，適逢寒假，天籟般的歌唱，深深感動到旅客，大大小小的旅客，全部站在高鐵大廳，聆聽著小朋友高唱「拍手歌」「茉莉花」及「幸福進行曲」3首，祝福著旅客春節快樂。

花博正在進行，文化局特邀請「台灣原童聲合唱團」到高鐵台中站獻唱，「拍手歌」「茉莉花」及「幸福進行曲」3首，除了祝福著旅客春節快樂，也歡迎民眾到花博相關的10多個景點，進行掃描，並且上網投票，前3名就可獲得繪本，內容是以花博吉祥物石虎家族為主角，民眾可展開一場尋找「世界最美的花」的旅程。

東埔國小校長馬彼得表示，他與妻成立「台灣原聲教育協會」，主要是協助11個部落進行課輔，並且成立「台灣原童聲合唱團」，利用課餘讓小朋友演唱。

合唱團約有172位小朋友，年紀最長有大學生，幾年前，「台灣原童聲合唱團」到維也納合唱學校表演，因此，每一次維也納合唱學校來台灣，他就會帶「台灣原童聲合唱團」與該校成員聚會。

文化局表示，尋找「世界最美的花」的旅程，約有10多個景點，除了花博3個主展場外，還有市區科博館、台中放送局、審計新村等多個景點

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