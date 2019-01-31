神蹟！這面浮雕彩繪牆「媽祖」選的

2019-01-31 15:51

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南順安宮媽祖廟觀音殿前「媽祖顯聖護海佑民」浮雕彩繪牆今天完工，順安宮副主委蘇建源說，整面浮雕彩繪從決定施工、選圖、施作團隊有很多不可思議的巧合，令人嘖嘖稱奇。

「媽祖顯聖護海佑民」浮雕彩繪牆高6公尺、寬13.5公尺，位在順安宮媽祖殿後方、觀音殿正前方，蘇建源表示，應該是目前全縣最大幅浮雕彩繪牆，內容為媽祖率領4大海龍王及眾護法神將出巡，保佑風調雨順、五穀豐收，信徒們看到媽祖顯聖跪地誠心朝拜。

蘇建源指出，這面浮雕彩繪是由雲林縣議員蔡東富與建築業者張清川共同捐贈，原本該面牆是一般水泥牆，蔡東富議員到廟內參拜後覺得與新建觀音殿很不搭，擲筊向媽祖請示，連續得到3個聖筊。

蔡東富表示，回到家老婆問他是不是向媽祖許了要美化牆面一事，因為他請示時沒跟任何人提，老婆竟知道他問什麼，覺得很神奇，也不敢大意，上網搜尋寺廟彩繪相關資料，找到台南一家業者，連繫後繪了3張草圖，進一步再請示媽祖，結果「媽祖顯聖護海佑民」連續6個聖筊。

蘇建源說，選好圖，業者正好有空檔可以到斗南施工，施工過程十分順利，而且許多工作都有巧炒的巧合，如期在春節前完工，讓返鄉民眾及各地信徒春節到廟裡走春可以順道欣賞。

蘇建源指出，順安宮除夕夜2月4日晚上11點15分舉辦「頭香團拜」，所以信徒與會民代一起上香後，由工作人員集香後再插入香爐，所以大家都是頭香。

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