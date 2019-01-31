拒絕入境後 陳吉仲：違規攜帶肉品件數顯著下降

2019-01-31 16:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天下午召開第6次會議，農委會主委陳吉仲會前表示，中國旅客攜帶肉品來台出現顯著減少趨勢，顯示我們防疫作為已出現成效。

陳吉仲今天下午表示，中央災害應變中心今天下午召開跨部會會議，因應春節期間各部會邊境同仁如何加強執行邊境防疫，春節期間如何確保防疫運作機制一切正常進行討論，同步盤點過去這兩個多禮拜以來具體執行成果，目前看來攜帶肉品件數已呈現下降趨勢，會後也會公布確切數字給大家。

陳吉仲指出，依照邊境同仁跨部會討論分析，包含移民署、關務署、航警局和防檢局，有很多原因讓件數下降，包含20萬元罰款生效、沒有繳清直接出境、國內具體執行防疫而中國也有收到相關訊息採取措施，例如他們對於出境旅客有適當提醒，我們自己在旅客出境櫃台各航空公司也都有宣導單，中國配偶就會知道回台不能攜帶肉品，都是造成件數減少的原因。

陳吉仲表示，各單位人力部分也有因應春節進行調配，以防檢局為例，從其他地方調配人力到各機場，農委會也在規畫獎勵措施鼓勵第一線同仁，感謝第一線執勤同仁過年期間真的辛苦了，也希望所有國人一同配合防疫措施。

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