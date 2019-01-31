春節9天連假 蘇花改面臨最長假期考驗

2019-01-31 15:40

［記者江志雄／宜蘭報導］春節9天連假即將啟動，蘇花改蘇澳到東澳段面臨通車以來最長假期考驗，公路總局預估，2月2、3日將有返鄉車潮，2月5日大年初一會有出遊車潮，當天單向車流量上看1萬5000輛次。

蘇花改蘇澳到東澳段去年2月5日通車，依序開放小型車、大客車、大貨車行駛，目前仍禁行機車，違者處900元罰鍰並記點一次，半年內記點6次，吊扣駕照1個月。

公路總局第四區養護工程處統計，蘇花改一天單向車流量，假日6000輛次、非假日4000輛次，去年清明節5天連假首日，創下1萬7000輛次最高紀錄，四工處估計，2月2、3日單日車流量，應該各有1萬2000輛次，2月5日1萬3000到1萬5000輛次，如果天氣良好出遊人數多，不排除締造史上新高。

公路總局表示，年假前2天及大年初一的蘇花改南下返鄉車潮，可能集中在上午5點到11點，收假的北返車潮，落在大年初四（2/8）、初五（2/9）下午1點到6點，蘇澳到東澳段沿線最高時速60公里，小型車車距50公尺，大客車與大貨車要保持100公尺距離。

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