風禾公園滯洪池規劃滑梯樂園 50米滾輪滑梯最刺激

2019-01-31 15:34

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府耗資近8千萬元針對中路特區風禾公園滯洪池規劃成滑梯遊樂場，今天舉行啟用儀式，現場除規劃7座滑梯外，還搭配觀景台、沙坑、鞦韆、平衡木等多項設施，也是共融遊戲場兼具藝術特色，其中高20米、長50米的滾輪滑梯，比樂園大型滑水道還要刺激，也是桃園市第一座大型滾輪滑梯。

市長鄭文燦也帶著新科體育局長莊佳佳出席啟用儀式，並與議員們共同溜滑梯，體驗兒童時樂趣；鄭文燦說，風禾公園是中路地區防災公園，有大型滯洪池，自103年完工以來，不僅缺乏遊憩設施、生態池水質也不佳，市府才耗資7920萬元進行改善工程，於去年6月開工。

鄭文燦說，市府將滯洪池規劃為「滑梯主題樂園」，利用地形高差設置7座高度、長度不同的滑梯，提供老中青不同年紀層使用，現場還規劃舞台區可進行各種不同活動，其中最具冒險性的是滾輪滑梯，長達50米滑道，從上往下滑一氣呵成，也成為最熱門的遊戲。

工務局長黃治峯說，生態池水質改善部分，因為生態池水源來自桃園大圳支圳，常有市區生活廢水排入，導致生態池常有異味，水質改善計畫是自生態池上游的水秀公園水質著手改善，導入生態濕地工法改善水質，栽植水生植栽、設置礫石增加生物棲地等，除改善水質外，野賦予生態多樣性及環境教育的功能。

黃治峯說，風禾公園滯洪池平常可供活動、休憩使用，防洪設計採10年1次暴雨頻率標準（洪水量為1萬9200立方公尺），原設計滯洪量為5萬7804立方公尺，擁有足夠滯洪空間使用。

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