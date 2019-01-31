澎湖實物銀行幸福啟航 縣長現場教唱澎湖頌

2019-01-31 15:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年節腳步近了！澎湖縣幸福菊島實物銀行今日幸福啟航，舉行寒冬送暖暨愛心團圓年菜活動，由縣長賴峰偉到場主持感謝各界善心，同時現場講解及教唱澎湖頌，希望散播更多善的力量。

今年實物銀行與唐氏症基金會及全家便利商店合作募集420份年菜，由送餐志工分送弱勢家庭、獨居長者。賴峰偉到場贈感謝狀給善心人士，計有澎坊免稅商店、澎湖觀音亭管理委員會、玉山銀行、天和生物股份有限公司、國際扶輪社3470地區馬公扶輪社、順成休閒會館、金富山銀樓及福朋喜來登酒店。其中，金富山銀樓及順成休閒會館當場加碼捐贈紅包。

由於近來澎湖縣政府大力推動「澎湖頌」傳唱，各界褒貶不一，縣長賴峰偉面對各界善心人士及社區理事長等人，當場解說澎湖頌的歌詞及創作緣由，讓各界了解澎湖頌代表的澎湖精神，並當場教唱，希望透過澎湖頌的傳唱，發揮澎湖人三點水不怕苦的精神。

另外為因應今年春節長達9天，澎湖縣政府社會處整合公私部門資源，結合村里、社區及鄰里互助力量，針對本縣弱勢族群需求，規劃推動「菊島齊關懷，平安過好年」一系列關懷計畫。同時為避免經濟弱勢家庭因逢變故致生活陷困求助無門，縣府「1999專線」仍持續服務民眾，另社會處續結合衛生福利部「1957福利諮詢專線」、「113保護專線」、「安心專線（0800-788-995請幫幫、救救我）」。

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