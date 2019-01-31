2019「愛你依舊」基隆預約結婚登記 贈限量心形相框

2019-01-31 15:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕2019年有「愛你依舊」的諧音意義，基隆市政府民政處今天呼籲打算在今年結婚的新人們，在熱門日期提前預約到戶所辦理結婚登記，不用人擠人。

民政處表示，一年中的情人節、白色情人節、農曆七夕、中秋節、雙十國慶、有「我愛你諧音」的5月20日及象徵「長長久久」的9月9日，因為日子好記，都是熱門的結婚登記日。只要在前述熱門日期完成登記結婚，就能獲得精美的心形相框結婚賀禮，數量有限送完為止。

民政處說，過去最高紀錄為一天有70對登記，建議民眾可提前到戶政事務所辦結婚登記手續，再指定結婚生效日期即可，就不用在熱門的好日子當天辛苦排隊人擠人，但指定生效日只限3天以內。相關活動訊息可上基隆市政府民政處網站查詢。

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