高餐大學生挑戰法國國際賽 拿下「最佳藝術麵包工藝獎」

2019-01-31 15:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國立高雄餐旅大學廚藝學院烘焙管理系師生遠赴法國里昂，參加第48屆UIBC年輕烘焙師國際比賽，學生張廷瑋今天打敗各國好手，奪下「最佳藝術麵包工藝獎」，為國爭光。

高餐大教授廖漢雄帶領學生謝協益與張廷瑋，遠赴法國里昂參加28日至30卅日第48屆UIBC年輕烘焙師國際比賽，張廷瑋剛在2019 第三屆UniBread 統一烘焙王新銳賽全國創意歐式麵包競賽獲銀牌，趁勝追擊。

張廷瑋出身從事烘焙事業家庭，他說，自小耳濡目染父母製作麵包，早就立定志向，要在烘焙領域打出一片天。

這次在在法國得獎作品名為「台灣原住民族狩獵」，展現台灣原住民族為生活打拼的毅力，同時將栩栩如生梅花鹿融入創作，他說，想藉由作品展現台灣人的文化、歷史意境與精髓，能擄獲評審的青睞，非常開心。

第48屆UIBC年輕烘焙師國際比賽為國際知名賽事，選手要製作一系列的麵包來展現自身專業實力，要求需在時限內製作歐式麵包、國家傳統麵包、甜式布里歐、丹麥麵包以及工藝麵包。

今年有來自瑞典、瑞士、丹麥、巴西、德國、中國與地主國法國的烘焙好手共同競賽。廖漢雄表示，讓學生團隊能參與世界級的比賽，使高餐大所培養的學生烘焙技藝，不只在國內被肯定，而是更能挑戰國際，行銷台灣烘焙專業。

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