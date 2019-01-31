史上最長！新竹市影博館將封館3個月整修

2019-01-31 15:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市讀者投訴指稱，新竹市影博館將從2月15日起封館3個月進行整修，質疑封館時間過久，過去從未封館這麼久，更質疑前年才整修過，如今又要整修封館，恐造成不便。對此，新竹市文化局表示，因爭取到文化部1000萬元經費，將進行影博館內部老舊管線整修和展覽空間的擴大與廁所整修，才會決定封館，預計暑假會以斬新面貌呈現。

新竹市文化局表示，影博館是竹市歷史悠久且具有文化意義的歷史建築，但館內的管線和燈光已20年未整修，文化局向文化部爭取到1000萬元經費，將進行影博館內大廳和展覽廳等廳舍的整修，進行管線和燈光線路的整修。

此外，影博館放映廳後方有展示空間，過去較少被看見，此次也會進行動線上的調整，鼓勵市民可到影博館後方的展覽室參觀，這部分也會進行整體規畫設計，還有就是公廁的整修等，因工程範圍較大，為維護入館民眾的安全，才會決定封館，進行整修工程。

文化局表示，預計2月15日封館，工期需90個工作天，希望能在6月底完工，並在今年暑假的「兒童電影節」重新開放，提供市民及兒童更舒適的觀映空間。

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