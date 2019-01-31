螃蟹館新品到貨 搶攻年節觀光商機

2019-01-31 15:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在西嶼竹灣大義宮旁的螃蟹館，新近又增添巨大波士頓龍蝦、澳洲皇帝蟹、大王具足蟲及紅頭龍蝦等嬌客，加上原有的人面蟹、牛奶蟹、微笑蟹等館藏，準備迎接春節返鄉觀光商機，將在大年初二正式開館迎賓。

新近最流行的波士頓龍蝦，其實是螯蝦的一種，個頭鮮少有超過8公斤，螃蟹館館長陳宏圖下單3年，終於在今年春節前夕，由澳洲進口8公斤的波士頓龍蝦，比小朋友的臉還大；另外還有一隻巨大的澳洲皇帝蟹，要價3萬元，也是難得一見，今年春節大年初二都將正式亮相。

另外，除了進口蝦蟹外，陳宏圖也由東海岸購入大王具足蟲及紅頭龍蝦，大王具足蟲又稱巨型深海大蝨，就是海蟑螂的一種，但體型相當驚人，同時外型酷似外星人；而紅頭龍蝦目前尚無正式學名，當地漁民又稱為「金絲猴」，現已引起學術單位重視，近日內可望對外正式發表。

陳宏圖表示，螃蟹館現正進行整修改裝，除了引進世界各國的稀有品種蝦蟹外，館內原本就珍藏極稀少的牛奶蟹，還有人面蟹、微笑蟹等珍奇古怪螃蟹，今年再添巨大波士頓龍蝦、澳洲皇帝蟹、大王具足蟲及紅頭龍蝦等嬌客，預計大年初二正式開館迎賓，同時為了優惠遊客及回饋鄉親，票價由80元下殺為30元，歡迎團體預訂或遊客洽詢，賞蟹專線：〈06〉9983207。

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