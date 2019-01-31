全國第一場文資小達人檢定 近200人應考

2019-01-31 15:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府文化局參考日本世界遺產檢定制度，舉辦全台首創的文資檢定考試，今天早上在新北市圖書館三重分館舉行，將近200人應考，除了原本設定的國小低年級學生，還有親子考生、大學生等。不少考生說，準備檢定考試時，才發現新北市有這麼多世界級的歷史資產，春節假期也要走一趟不一樣的新北文化主題旅行。

一位家長說，這是首次全家大小一起參加的知性挑戰活動，沒有年齡限制，讓全家有機會一同討論家鄉的歷史故事、認識珍貴的歷史資產，更吸引家中的長輩主動參與，說出許多歷史老故事，家族的感情與土地的連結也更緊密。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，文資檢定考試雖然只有一小時，卻激發參加民眾想要認識家鄉歷史與文化的動機，是文化深耕與推廣教育的起步，期待藉由活動，讓文化資產與知識更貼近大眾的生活與土地，逐步建立更完整文化傳承計畫，民眾可上網搜尋「新北市文化資產數位學習網」（http://www.newtaipeiheritage.tw/）。

柏麗梅表示，台灣的世界遺產潛力點共計18處，新北市境內就有3處，文資檢定制度是為了鼓勵學童、民眾親近並了解世界文化遺產。

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