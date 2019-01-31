翁順祥接任美和科大校長 發揚檢驗中心續為食安把關

2019-01-31 15:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕美和科技大學將今天舉辦校長交接典禮，由美和科技大學董事長林祖繩監交，新任校長翁順祥從卸任校長陳景川手中接下印信，成為美和科大新任校長，陳景川是國內知名農水產食品檢驗專家，翁順祥同樣來自來自食品安全相關背景，翁順祥表示，他以「一切為了學生，為了學生一切」為教育理念，並將延續推動產學合作，發揚學校食品檢驗中心繼續為食安把關。

翁順祥從中興大學食品科學系畢業後，攻讀台灣大學農業化學系並取得博士學位，原是美和科大行政副校長，有超過6年的行政經歷，擅長保健食品開發研究、發酵技術、食品安全管制系統、食品添加物及食品衛生安全等領域，獲得美和科大董事會支持當選校長。

面對少子化浪潮，美和科大近年維持超過8千名的學生人數，並在產學合作方面有突出表現，2012至2016年就有超過4億的產學合作收入，成為接任校長必須面臨的一大挑戰。

翁順祥說，學校將保持優異的教學品質，並從軟硬體設備做提升，鼓勵學生實作、創新，來面對少子化衝擊，而學校的產學合作每年約有6千萬，其中食品檢驗中心就是產學合作的強項之一，因此未來將結合區域產業，讓產學合作的質量再升級。

交接儀式上，產官學各界代表紛紛出席致賀，卸任校長陳景川也表示，退休後除了享受含飴弄孫的生活，也會當志工，服務更多鄉親。

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