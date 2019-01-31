員工需穿背心呼口號 林佳龍：已請台鐵局長立刻停止

台鐵要員工穿安全第一紅背心呼口號 林佳龍：已請台鐵局長立刻停止。（資料照）

2019-01-31 14:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局採購7000件「我愛台鐵，安全第一」背心，讓員工在春節連假期間穿著，台鐵局長張政源昨表示，當然不是穿背心就能改善安全，但可以藉由安全第一的背心，向社會大眾展現台鐵決心改革安全。不過交通部長林佳龍繼昨日發臉書指，真的要激勵士氣，還有很多比送背心更該優先做的事情後，今再發臉書說：「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事，如果我只講一次，台鐵聽得不夠清楚，我願意再講一次。」

林佳龍表示，身為百年老店的台鐵，長年來在疏運旅客及貨物的同時，也背負許多國家的經濟發展及軍事移防等任務；近年結構性的問題頻生，從人事、設備、系統、財務，到視覺設計美學、以及基層員工的薪資和勞動條件，都迫切需要改革。

面對社會的期待，在政府的努力下，已經準備從行政院的高度，藉由台鐵改革推動小組展開革新，林佳龍指出，但台鐵可能心急，想要先從激勵同仁做起，於是製作了背心，還要同仁呼口號、錄影片。製作背心的用意，是讓旅客便於辨識（有人覺得設計上可以更有質感一點，這應該虛心接受各界指教），而不是集合排隊給長官看；呼口號和拍影片，如果真能凝聚士氣，也應該是由下而上自發性的創意發想，而不是上對下的命令。

林佳龍表示，已請台鐵局長立刻停止這種勉強同仁的活動，另一方面，對於列車檢修的備料、以及同仁的安全、健康、薪資、加班費與宿舍環境，也都應加速改善，這都是比穿背心和呼口號更應該優先做的事。林佳龍說，他想告訴每一位台鐵同仁，各位工作很辛苦，實在不必再讓呼口號和拍影片這種事增加工作負擔；員工在工作崗位上勤奮執勤、熱忱服務的時刻，已讓國人看見各位最美麗、最帥氣的臉龐和身影。

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